عثرت الشرطة النيوزيلندية مساء الأربعاء على 19 لفافة مملوءة بالكوكايين جرفتها المياه على شاطئ بمدينة أوكلاند.

وذكرت الشرطة في بيان اليوم الخميس أن القيمة السوقية لتلك الكمية من الكوكايين تصل إلى 9ر1 مليون دولار.

وأوضحت أنها أجرت عملية بحث مكثفة على شاطئ بيثيلز الذي يبعد 30 كيلومترا غربي وسط مدينة أوكلاند، ومناطق أخرى بحثا عن كميات أخرى، كما طلبت من المواطنين الإبلاغ في حال العثور على ذلك.

ولم تكشف الشرطة عن مصدر تلك المخدرات.

يشار إلى أن مسحا عالميا كشف مطلع العام الجاري أن نيوزيلندا هي الدولة التي يباع فيها الكوكايين بأغلى ثمن، حيث يصل سعر الجرام الواحد 375 دولار، أي بما يزيد بمقدار أربعة أضعاف عن سعره في الولايات المتحدة.