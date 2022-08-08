أردوغان يبحث مع نظيره الصومالي العلاقات الثنائية

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بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الرئيسين، اليوم الأحد، بحسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.

وأكد أردوغان خلال الاتصال أن "تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الصومالي كما كانت على الدوام".

كما أشار أن بلاده ستستمر في دعم السلام والاستقرار في الصومال.

يذكر أن تركيا لديها قاعدة عسكرية كبيرة بجنوب العاصمة الصومالية مقديشو كانت قد افتتحتها في شهر سبتمبر عام 2017.

وتعد القاعدة، التي تضم ثلاث مدارس عسكرية بجانب منشآت أخرى، أكبر معسكر تركي للتدريب العسكري خارج تركيا.

وتقع القاعدة على ساحل المحيط الهندي، وتعمل بطاقة تدريب تصل إلى 1500 جندي صومالي.

والهدف الرئيسي من إقامة هذه القاعدة هو المساعدة في إنشاء جيش صومالي قوي قادر على مواجهة حركة الشباب الإسلامية المتشددة وغيرها من الجماعات المسلحة.