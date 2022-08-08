قالت الفنانة حورية فرغلي، إن حياتها «لُعنت» بعد مسلسل «ساحرة الجنوب»، لافتة إلى أنها حاولت التواصل مع الإعلامية ريهام سعيد، بكل الطرق لكي تخبرها بأن حياتها دمرت، كما حدث مع الإعلامية بعد حلقتها الخاصة بالجن.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «الترابيزة»، المذاع عبر فضائية «الشمس»، مساء الأحد: «حاولت أكلم ريهام كتير جدًا، معرفتش أوصل لها، كنت عاوزة أقول لها أكيد عملنا حاجة، اتكلمنا في حاجة، أو مشينا على طلاسم وإحنا مش عارفين وده اللي أذانا»، بحسب تعبيرها.

ولفتت إلى أن وزنها بلغ 49 كيلو بعد الانتهاء من تصوير المسلسل، وظلت طريحة الفراش، وغير قادرة على الحركة طوال الوقت»، مشيرة إلى أنها كانت بحاجة لمن يساندها حتى تذهب إلى الحمام.

وذكرت أنها وجدت «عملًا» في منزلها، متابعة: «لقيت عمل في البيت عندي، زرعة كان في حاجة مدفونة فيها، فتحتها كانت ورقة شمع مكتوب عليها بالأحمر حورية بنت نادية تصاب بالمرض وتصبح طريحة الفراش ويقف جوازها وخلفتها ورزقها».

وروت عن واقعة غربية في اول أيام تصوير المسلسل، قائلة: «كنت بحط مكياج، الأنوار اللي على المراية كلها فرقعت، بقيت أبص لمساعدتي؛ لأن في حاجات بتحصل في الأوضة وبتفرقع».