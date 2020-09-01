 قتيلان جراء الفيضانات والعواصف في موريتانيا - بوابة الشروق
الإثنين 8 أغسطس 2022 2:51 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد سلسلة انتصارات الفارس الأبيض.. برأيك من بطل الدوري العام ؟
النتـائـج تصويت

قتيلان جراء الفيضانات والعواصف في موريتانيا

أ ش أ
نشر في: الإثنين 8 أغسطس 2022 - 2:44 ص | آخر تحديث: الإثنين 8 أغسطس 2022 - 2:44 ص

أعلنت لجنة الطوارئ الحكومية الموريتانية مصرع شخصين جراء الفيضانات والعواصف الهوجاء التي تشهدها البلاد.
وسجلت موريتانيا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أمطارا غير مسبوقة فاقت كل التقديرات، خصوصا في المنطقة الشرقية.
وذكرت لجنة الطوارئ الحكومية -في بيان مساء اليوم الأحد- أن رجلا توفي غرقا تم انتشاله في مدينة امبان، كما لقي شخص آخر حتفه جراء عاصفة رملية ضربت مدينة الطينطان.
وأضاف البيان أن العاصفة خلفت جرحى وخسائر جسيمة في عدة مدن شرقي موريتانيا، كما تسببت الفيضانات في جرف الشوارع، مما أدى إلى وقف حركة المرور قبل تدخل الجهات المختصة، خصوصا في الطريق الرابط بين مدينتي بومديد وكيفة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك