تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة إنبي في الدوري الممتاز

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل الفريق لمواجهة إنبي مساء اليوم الإثنين على استاد المقاولون العرب، ضمن الجولة 29 من بطولة الدوري.
جاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: عامر عامر.
الدفاع: أحمد محسن - محمود البدري - سيف تقا - مصعب البطاط.
خط الوسط: محمد توني - محمد حسن - مصطفى ميسي - شريف دابو.
الهجوم: شادي حسين - باسم مرسي.
فيما يجلس على مقاعد البدلاء كل من:
محمود شكري - علاء عطا - خالد صبحي - صالح جمعه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن بودي- حمزة مجدي - ايفانز منساه - كوامي بونسو.