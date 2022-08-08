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تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة إنبي في الدوري الممتاز

محمد عاطف
نشر في: الإثنين 8 أغسطس 2022 - 6:04 م | آخر تحديث: الإثنين 8 أغسطس 2022 - 6:04 م

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل الفريق لمواجهة إنبي مساء اليوم الإثنين على استاد المقاولون العرب، ضمن الجولة 29 من بطولة الدوري.

جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر.

الدفاع: أحمد محسن - محمود البدري - سيف تقا - مصعب البطاط.

خط الوسط: محمد توني - محمد حسن - مصطفى ميسي - شريف دابو.

الهجوم: شادي حسين - باسم مرسي.

فيما يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمود شكري - علاء عطا - خالد صبحي - صالح جمعه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن بودي- حمزة مجدي - ايفانز منساه - كوامي بونسو.


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