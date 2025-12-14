الأرصاد: انخفاض كبير في درجات الحرارة وأمطار متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات

قالت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة، نتيجة تأثر البلاد بمرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا؛ يصاحبه فرص لسقوط الأمطار، منوهة أن التأثير الأكبر للمنخفض سيكون على مناطق الشرق وبلاد الشام، بينما يظل تأثيره على مصر أقل مقارنة بالأسبوع الماضي.

وأوضحت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، صباح الأحد، أن كميات الأمطار المتوقعة اليوم تتراوح ما بين خفيفة إلى متوسطة على أغلب المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري.

وذكرت أن بعض المحافظات الداخلية، وجنوب الوجه البحري، ومدن القناة، والقاهرة الكبرى، وخليج السويس، ومناطق من شمال الصعيد تشهد فرص سقوط أمطار خفيفة، مشيرة إلى أن الأمطار ستكون متفاوتة في شدتها.

وأوضحت أن الأجواء خلال هذه الفترة تصبح أقرب إلى الشتوية، خاصة خلال فترات الليل التي تشهد برودة واضحة، تزداد حدتها في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، مؤكدة أن درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع تدور حول معدلاتها الطبيعية دون وجود ارتفاعات ملحوظة في قيم الحرارة.