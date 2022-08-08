إسرائيل تعيد فتح المعبرين الواصلين مع غزة جزئيا

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أعادت إسرائيل اليوم الاثنين فتح المعبرين الواصلين مع قطاع غزة جزئيا بعد أسبوع من الإغلاق تخلله موجة توتر مع حركة الجهاد الإسلامي استمرت ثلاثة أيام.

وأعلنت اللجنة الفلسطينية لتنسيق البضائع إلى غزة، أنه تم إعادة فتح معبر كرم أبو سالم (كيرم شالوم) جزئيا صباح اليوم، على أن يتم إدخال الوقود الخاص بمحطة توليد الكهرباء في القطاع.

وأفاد بيان حكومي إسرائيلي بإعادة فتح المعابر بين إسرائيل وقطاع غزة "بصيغة إنسانية" بدءا من الساعة التاسعة صباح اليوم ووفقا لتقييم الوضع.

وكانت إسرائيل أغلقت معبر كرم أبو سالم الخاص بدخول البضائع لقطاع غزة، ومعبر حاجز بيت حانون (إيرز) الخاص بحركة الأفراد منذ أسبوع بناء على إنذارات بشن حركة الجهاد الإسلامي لهجمات.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الجيش الإسرائيلي أبقى على التقييدات والتعليمات المتعلقة بحالة الطوارئ التي سبقت التوتر الأخير في غزة، على أن يتم رفع القيود بشكل تدريجي وفقا لتقييم الوضع.

وفي غزة استأنفت الوزارات الحكومية والمؤسسات المختلفة عملها بعد أن عاد الهدوء إلى القطاع مع دخول اتفاق لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل مساء أمس حيز التنفيذ بوساطة مصرية.

وبدأ سريان الاتفاق عند الساعة 2330 بالتوقيت الفلسطيني المحلي وسبقه بدقائق غارات إسرائيلية على قطاع غزة وإطلاق رشقات من القذائف الصاروخية باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وبحسب وزارة الصحة في غزة وصلت حصيلة القتلى الفلسطينيين إلى 44 ، بينهم 15 طفلا وأربع سيدات و360 إصابة بجراح مختلفة.

وكانت إسرائيل شنت سلسلة غارات جوية مكثفة على قطاع غزة بدأتها باغتيال القيادي العسكري البارز في حركة الجهاد تيسير الجعبري، الذي اتهمه بالتخطيط لعمليات ضدها.

وردت الجهاد الإسلامي وجماعات أخرى مسلحة بإطلاق مئات القذائف الصاروخية من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، تم اعتراض أغلبها من جانب منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية.

ولم تعلن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007، عن أي عمليات إطلاق قذائف صاروخية باتجاه إسرائيل.