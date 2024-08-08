مسئول إيراني: رد طهران على اغتيال هنية سيكون مكلفا لإسرائيل ولكن في صالح أمن المنطقة

قال القائم بأعمال الخارجية الإيراني علي باقري، إن «ردّ طهران على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة حماس إسماعيل هنية، سيكون مكلفًا لإسرائيل ولكن في صالح أمن المنطقة».

وأشار في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، اليوم الخميس، إلى أن «إسرائيل ليست في موقع يمكنّها من شنّ حرب ضد إيران».

وأكد أن «إسرائيل تسعى إلى تصدير التوتر والحرب والأزمة من غزة إلى سائر المنطقة».

وفي وقت سابق، أكدت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، أن «طهران لن تتراجع عن الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على أراضيها، في حال تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة».

وقالت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة، إن «إيران تتابع هدفين بالتزامن معا، أولا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة وانسحاب المحتلين منها، وثانياً معاقبة المسئول عن جريمة اغتيال إسماعيل هنية».