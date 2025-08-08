أقدم مستوطنون إسرائيليون، الجمعة، على قطع عشرات من أشجار العنب والزيتون واللوزيات في بلدة نحالين غرب مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس مجلس بلدية نحالين جمال نجاجرة، إن المستوطنين قطعوا 100 شجرة عنب وزيتون ولوزيات في منطقة بانياس شمالي البلدة، تعود للمواطن محمد إبراهيم شعبان.

وأضاف أن المستوطنين قطعوا أيضا 40 شجرة عنب وزيتون ولوزيات في منطقة "واد أبو شعر" تعود للمواطن سالم نجاجرة، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

ووفق تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية)، فقد نفذ مستوطنون خلال يوليو/ تموز الماضي 466 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، أسفرت عن مقتل 4 مواطنين، وترحيل قسري لتجمعين بدويين يتكونان من 50 عائلة فلسطينية.

وبموازاة الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب غزة، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1013 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.

وخلفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و330 شهيدا و152 ألفا و359 مصابا من الفلسطينيين، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.