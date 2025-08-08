سخر الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، من الأداء الفني خلال مباراة بيراميدز ضد وادي دجلة بعد تعادل الفريقين مساء اليوم الجمعة، في افتتاح بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2025-2026.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة بيراميدز ضد وادي دجلة، والتي أقيمت على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري نايل.

وكتب الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «مباراة قمة في الملل وبطل أفريقيا كان بطل من ورق النهاردة ووادي دجلة جيد بالنسبة لفريق صاعد من دوري المحترفين ولم أفهم هو حكم الفار كان جايب حكم الساحة ليه في كرة مروان حمدي هو عنده صورة واضحة لضربة جزاء والطرد مستحق على الفريقين ونقطة مستحقة لكل فريق».

وبنتيجة اليوم حصل كل فريق على نقطة واحدة، في مستهل مشوارهما ببطولة الدوري المصري الممتاز.