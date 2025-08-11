نتنياهو يزعم: نحن على وشك إنهاء الحرب وتحرير جميع الرهائن

ادعى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن بلاده على وشك إنهاء الحرب، وتحرير جميع الرهائن في غزة.

وبحسب ما نشره موقع «والا» العبري، زعم نتنياهو في كلمته الافتتاحية ضمن فعاليات افتتاح متحف الكنيست، اليوم الاثنين، أنه يعمل على إعادة جميع الرهائن؛ الأحياء والأموات.

وفي ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، أصر نتنياهو، على المضي قدمًا في خطته للسيطرة الكاملة على القطاع، رغم التحذيرات الدولية والمخاوف الداخلية.

وخلال مؤتمر صحفي أمس، زعم أن الهدف ليس «احتلال غزة» وإنما «تحريرها من حماس»، مضيفًا أن العملية ستكون «سريعة قدر الإمكان».

وبحسب ما أعلنه، فإن الجيش الإسرائيلي يسيطر حاليًا على نحو 75% من القطاع.

وللمرة الأولى، كشف نتنياهو عن رؤيته لليوم التالي للحرب، موضحًا أنه يسعى إلى إنشاء سلطة مدنية في غزة لا تتبع لا لحماس ولا للسلطة الفلسطينية، بل ترتبط بدولة أخرى لم يسمها.

وتزامنت تصريحات نتنياهو مع إعلان جيش الاحتلال عن تدريبات مفاجئة لاختبار الجاهزية للتعامل مع سيناريوهات متعددة في ساحات القتال.

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، من المتوقع أن يقدم الجيش خطة لاحتلال مدينة غزة بالكامل خلال أيام، مع البدء بتعبئة نحو 250 ألف جندي.