خطة جديدة من فليك لراشفورد وسط أزمة تسجيل اللاعبين في برشلونة

يواجه لاعب مانشستر يونايتد المعار إلى برشلونة، ماركوس رشفورد، خطر الغياب عن انطلاقة الفريق في الدوري الإسباني، المقررة أمام ريال مايوركا في 16 أغسطس، بسبب مشاكل تتعلق بتسجيل اللاعبين في رابطة "لا ليجا".

ويعد رشفورد واحدًا من سبعة لاعبين لم يتم تسجيلهم بعد، نتيجة القيود المالية على النادي الكتالوني، ما يهدد مشاركته في الجولات الأولى. اللاعب الإنجليزي انضم لبرشلونة هذا الصيف على سبيل الإعارة بعد فترة غير مستقرة مع مانشستر يونايتد، شملت إعارة سابقة لأستون فيلا، حيث سجل أربعة أهداف في 17 مباراة تحت قيادة أوناي إيمري.

المدرب هانز فليك، الذي أُعجب بأداء رشفورد في فترة الإعداد، خاصة في مشاركاته الودية أمام فيسيل كوبي وسيول ودايجو، كان يخطط للاستفادة منه أساسًا في الجناح الأيسر، لكنه قرر مؤخرًا منحه دور المهاجم الصريح بعد تألقه في التدريبات.

ومع ذلك، فإن استمرار أزمة تسجيل اللاعبين قد يؤجل تطبيق هذه الخطة، في ظل حاجة برشلونة لتحقيق وفورات في الرواتب قبل قيد الصفقات الجديدة.