الداخلية تكشف حقيقة فيديو ادعاء شخص بيع كليته لصانع محتوى

كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة تداول مقطعي فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمنان ادعاء شخص ببيع كليته لصانع محتوى بوساطة أخرى.

وأكدت الأجهزة الأمنية أنه عقب الرصد والتحري أمكن تحديد وضبط صاحب الحساب، وتبين أن له معلومات جنائية.

وبمواجهته، أقر بأنه منذ عامين أجرى عملية جراحية تبرع خلالها بإحدى كليتيه مقابل مبلغ مالي بإحدى المستشفيات الخاصة، وأنه بث مقطع الفيديو مدعياً على خلاف الحقيقة بيعها لصانع محتوى بوساطة أخرى، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

واتخذت الأجهزة القانونية الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وأُحيلت للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.