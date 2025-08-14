ضبط مالك كافيه و3 صانعات محتوى لنشرهم فيديوهات تتضمن ألفاظ خادشة للحياء وتحريض على الفسق

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية البحر الأحمر القبض على مالك كافيه و3 صانعات محتوى لنشرهم فيديوهات تتضمن ألفاظ خادشة للحياء وتحريض على الفسق والخروج على الآداب العامة.



تلقت أجهزة وزارة الداخلية عدة بلاغات ضد 3 صانعات محتوى لنشرهم مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن ألفاظ خادشة للحياء والتحريض على الفسق والخروج على الآداب العامة. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهن (3 عاملات بكافيه كائن بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة)، وبمواجهتهن اعترفن بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها بتحريض من مالك الكافيه "أمكن ضبطه" لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية يتم اقتسامها معه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.