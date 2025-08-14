سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

فاز بيراميدز أمام ضيفه الإسماعيلي، بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء الهدف الوحيد في المباراة لصالح فريق بيراميدز في الدقيقة 82 عن طريق مروان حمدي برأسية قوية في الشباك.

وحصل بيراميدز على أول 3 نقاط في الدوري المصري، فيما تلقى الإسماعيلي الهزيمة الأولى في الموسم.

ورفع بيراميدز رصيده من النقاط إلى 4 في المركز الرابع، فيما يتواجد الإسماعيلي في المركز الـ15 بنقطة وحيدة.

وتعرض الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز للطرد المباشر من جانب أمين عمر حكم المباراة في الدقيقة 83؛ بسبب الاعتراض، كما حصل أحد أفراد الجهاز الفني لبيراميدز على بطاقة حمراء.

وحصل بلاتي توريه لاعب بيراميدز، على بطاقة حمراء في الدقيقة 85، بعدما حصل على البطاقة الصفراء الثانية.