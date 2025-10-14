رونالدو يسجل ثنائية أمام المجر وينفرد برقم تاريخي جديد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انفرد الأسطورة البرتغالية كرستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، بلقب الهداف التاريخي لتصفيات كأس العالم على مر التاريخ.

وسجل رونالدو هدفين أمام المجر في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، اليوم الثلاثاء، ليرفع رصيد أهدافه في التصفيات إلى 41 هدفًا، ويتفوق على كريستيان رويز، أسطورة منتخب ​جواتيمالا​، صاحب الـ39 هدفا.

فيما يأتي الأرجنتيني ليونيل ميسي في المركز الثالث، برصيد 36 هدفا، يليه الإيراني علي دائي برصيد 35 هدفا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي 33 هدفا.

ورفع كريستيانو رونالدو رصيده من الأهداف الدولية إلى 143 هدفا، ليعزز رقمه القياسي كأفضل هداف فى تاريخ كرة القدم على مستوى المنتخبات.

كما رفع رصيده من الأهداف في مسيرته مع مختلف الأندية التي لعب ضمن صفوفها بجانب منتخب البرتغال إلى 942 هدفاً على كافة المستويات، ليصبح على بُعد 56 هدفا من الهدف رقم 1000.