ماذا قال ترامب وروبيو حول قمة ألاسكا؟

- الكرملين: لا خطط لتوقيع وثائق حول نتائجها

بينما تجرى الاستعدادت لـ"قمة ألاسكا" غدًا الجمعة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن لقائه المرتقب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين: "أعتقد أننا سنتوصّل إلى اتفاق".

وبحسب ما نقلته قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل، أضاف ترامب: "لا أعرف ما إذا كنا سنتمكن من التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار"، مشيرا إلى أنه "إذا سارت الأمور على ما يرام فسأتصل بـ(الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي والزعماء الأوروبيين بعد ذلك. إذا سار اجتماع ألاسكا على نحو سيء فلن أتصل بأحد".

وتابع: "هناك 3 مواقع محتملة لاجتماع متابعة بعد لقاء ألاسكا" مؤكدا أن "الحوافز والعقوبات الاقتصادية قوية للغاية".

وكان يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للشئون الخارجية، قد أوضح أن الموضوع الرئيسي للقاء بوتين وترامب سيكون حل الأزمة الأوكرانية، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وقال أوشاكوف إنه "فيما يتعلق بأجندة القمة، فمن الواضح للجميع أن الموضوع المركزي سيكون تسوية الأزمة الأوكرانية، وذلك في ضوء المناقشات التي أُجريت في الكرملين في 6 أغسطس، بمشاركة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف"، وفقا لما نقلته صحيفة "كوميرسانت" الروسية.

من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه "لتحقيق السلام في أوكرانيا ندرك جميعا أنه يجب إجراء بعض المحادثات حول الضمانات الأمنية".

وأضاف روبيو، أنه "من أجل السلام في أوكرانيا يجب أن يكون هناك أيضا بعض الحوار حول الخلافات بشأن الأراضي والمطالبات بضمها".

وقال روبيو، إن "الولايات المتحدة متفائلة بشأن محادثات ترامب وبوتين ولكن في النهاية الأمر متروك لأوكرانيا وروسيا للموافقة على السلام".

بدوره، قال الكرملين، اليوم الخميس، إن "بوتين وترامب مستعدان وراغبان في التحدث وسيبحثان أصعب القضايا"، بحسب قناة سكاي نيوز عربية، مؤكدا أنه "لا توجد خطط لتوقيع وثائق حول نتائج القمة الروسية الأمريكية".

من جهتها، ذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية، أن ترامب يستعد لمنح روسيا إمكانية الوصول إلى ثروات الطبيعية والمعادن في أوكرانيا وألاسكا، لتحفيزها على إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأوضحت الصحيفة أن ترامب سيصل إلى اجتماعه المرتقب مع بوتين، الجمعة، في ألاسكا محملا بعدد من فرص الربح المالي لروسيا، ومن بينها أنه سيفتح موارد ألاسكا الطبيعية أمام موسكو، وسيرفع بعض العقوبات الأمريكية على صناعات الطيران الروسية.