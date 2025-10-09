بدء اجتماع الحكومة الإسرائيلية للتصويت على اتفاق غزة

أفادت القناة 13 الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، أن الحكومة الإسرائيلية بدأت اجتماعا للمصادقة على اتفاق غزة، بحسب قناة سكاي نيوز عربية.

وقال مسئول إسرائيلي لشبكة سي إن إن الأمريكية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التقى مع مبعوثي الرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في القدس قبل الاجتماع الحكومي بشأن وقف النار في غزة.

كما التقى ويتكوف وكوشنر مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج.

وقبل هذا الاجتماع، عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جلسة مصغّرة مع قادة الأجهزة الأمنية والوفد العائد من شرم الشيخ برئاسة وزير الشئون الاستراتيجية رون ديرمر أحد أكثر المقربين إليه، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وتم خلال اللقاء استعراض ما توصلت إليه المباحثات في شرم الشيخ التي ما زالت متواصلة حتى الآن بمشاركة وفد إسرائيلي تقني يبحث الملفات المرتبطة بخطة إنهاء الحرب.