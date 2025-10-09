مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: نثمن عاليًا دور مصر الرائد والعظيم في وقف العدوان على أهلنا بغزة



أشاد السفير رياض منصور، المندوب الدائم لدولة فلسطين بالأمم المتحدة، بالدور المصري «الرائد والعظيم» في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا أن الموقف المصري كان «حاسمًا» في وقف العدوان الإسرائيلي.

وثمن خلال تصريحات تلفزيونية لـ «القاهرة الإخبارية» مساء الخميس، عاليا الجهود المصرية بدءًا من وقف إطلاق النار، مرورا بترتيبات تبادل المحتجزين والأسرى، وصولا إلى ضمان إدخال المساعدات الإنسانية بكميات كبيرة، ومنع التهجير ورفض ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية، وعقد مؤتمر إعادة إعمار غزة.

ورحب بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لنظيره الأمريكي دونالد ترامب لزيارة مصر وحضور توقيع الاتفاق، معتبرا ذلك «خطوة مهمة وفي الاتجاه الصحيح».

وثمن «الموقف العربي الموحد وكذلك الإسلامي» الذي توحد حول ثلاثة مطالب رئيسية أصبحت عالمية تتمثل في وقف العدوان وإدخال المساعدات ورفض التهجير القسري.

وأضاف: «وحدة الموقف العربي وتماسكه وقوته لعب دورًا في غاية الأهمية في أن يقتنع الرئيس ترامب بالإقدام على هذه المبادرة، التي جاءت بفضل جهد الجميع وصمود الشعب الفلسطيني».

وأشار إلى الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة تحظى بالموافقة الأوربية ، مؤكدا أن تنفيذها يتطلب مساعدات مادية كبيرة، سيتم العمل على توفيرها خلال «مؤتمر القاهرة لإعادة الإعمار».

وشدد أن إعادة الإعمار ليست الهدف النهائي، ولكن هي جزء من مسار سياسي أشمل يتطلب استمرار الجهود لتطبيق «إعلان نيويورك» الذي يهدف لإنهاء الاحتلال، مؤكدا ضرورة تطبيقها بشكل شمولي يضمن «إنهاء الاحتلال وإنجاز استقلال دولة فلسطين» على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وجدد تثمين «التدخل الشخصي النشط والقوي» للرئيس السيسي في كل مراحل الأزمة، مؤكدا أن هذا الموقف «يدلل على أن مصر دائمًا هي مع فلسطين وحقوق شعبها وسلطتها الوطنية».