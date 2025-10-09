 لافروف: يجب إعادة تنظيم وظائف القواعد الروسية في سوريا - بوابة الشروق
الخميس 9 أكتوبر 2025 11:30 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟
النتـائـج تصويت

لافروف: يجب إعادة تنظيم وظائف القواعد الروسية في سوريا

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
موسكو - الأناضول
نشر في: الخميس 9 أكتوبر 2025 - 10:16 م | آخر تحديث: الخميس 9 أكتوبر 2025 - 10:16 م

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف:

- الرئيس بوتين صرّح مرارا بأن روسيا لن تتصرف ضد إرادة الحكومة السورية

- يمكن استخدام القواعد الروسية في سوريا كنقاط للمساعدات الإنسانية من روسيا ودول الخليج إلى الدول الإفريقية

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الخميس، إنّه يجب إعادة تنظيم وظائف القواعد الروسية في سوريا.

وأكد أن "الوجود الروسي في سوريا ليس من أجل الدعم العسكري للحكومة الشرعية ضد قوات المعارضة".

وأضاف لافروف، في تصريح تلفزيوني، أن "روسيا مستعدة للتعاون مع سوريا، وتؤيد استمرار جميع المشاريع، لكن يجب تعديلها وفقا للظروف الجديدة، وهذا ينطبق أيضا على قواعدها في سوريا".

وأشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صرّح مرارا بأن بلاده لن تتصرف ضد إرادة الحكومة السورية.

وقال: "من المفهوم أن الحكومة السورية، إلى جانب بعض دول المنطقة، ترغب في الحفاظ على وجودنا هناك، بالطبع، وجودنا في سوريا ليس لدعم الحكومة الشرعية عسكريا ضد قوى المعارضة، لذا يجب إعادة هيكلة وظائف القواعد".

ولفت لافروف، إلى إمكانية استخدام القواعد الروسية في سوريا كنقاط للمساعدات الإنسانية.

وأضاف "يمكن استخدام الموانئ والمطارات لإيصال المساعدات الإنسانية من روسيا ودول الخليج إلى الدول الإفريقية".

وأكد لافروف، أن روسيا مستعدة لدعم شركائها السوريين والتعاون مع الدول الأخرى التي تخدم مصالحها في هذا البلد.

وقال إنهم يتوقعون مشاركة الرئيس السوري أحمد الشرع، بالقمة الروسية العربية، التي ستعقد في العاصمة موسكو الأربعاء المقبل، وإجراء محادثات مهمة.

وفي وقت لاحق، أعلن الكريملين، في بيان، تأجيل القمة العربية الروسية، بسبب جدول أعمال اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، .


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك