زعيم الحوثيين: أطلقنا 1835 صاروخا ومسيرة وزورقا حربيا خلال عامين دعما لغزة

قال زعيم الحوثيين في اليمن عبدالملك الحوثي مساء اليوم الخميس، إن جماعته أطلقت 1835 صاروخا ومسيرة وزورقا حربيا إسنادا لغزة في عامين.

وأوضح في كلمة مصورة تابعتها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) ، أن"إحصائية عملياتنا الإسنادية لغزة بلغت 1835 ما بين صواريخ باليستية ومجنحة وفرط صوتية وطائرات مسيرة، وزوارق حربية".

وأضاف أن "عمليات اليمن كسرت المعادلة التي أراد الأمريكي أن يفرضها على أمتنا في منع أي تحرك مساند للشعب الفلسطيني".

وتابع "موقف شعبنا وصل إلى مستوى تصنيع الصواريخ الفرط صوتية الإنشطارية وغير الإنشطارية وتصنيع الطائرات المسيرة بأنواع ناجحة جدا، وأصداؤها في كل العالم، ووصل في القوة البحرية إلى مستوى اعتراف الأمريكي بأنه خاض مواجهة لم يحصل مثلها منذ الحرب العالمية الثانية".

وحول الاتفاق الجديد بشأن غزة ، قال الحوثي إن ذلك "يثبت فشل العدو الإسرائيلي وفشل داعمه الأمريكي في تحقيق الأهداف التي أرادوا أن يحسموها في هذه الجولة".

وقال" فشل العدو أجبره على أن يوقع الاتفاق، وما حصل جولة من الصراع المستمر مع العدو الإسرائيلي".

وحذر الحوثي قائلا "سنبقى في حالة انتباه وجهوزية تامة ورصد كامل بدقة وعناية تجاه مرحلة تنفيذ الاتفاق لإنهاء العدوان على قطاع غزة وإدخال المساعدات، وعلينا أن نكون في أعلى مستويات الحذر والجهوزية وأن نستمر في زخمنا الهائل في الالتفاف حول الشعب الفلسطيني".

ومنذ نحو عامين، نفذت جماعة الحوثي عمليات عسكرية متعددة بصواريخ ومسيّرات استهدفت فيها إسرائيل وأكثر من 200 سفينة ، وتقول إن عملياتها إسنادًا لغزة.

وفجر اليوم الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاق إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطته لوقف الحرب وتبادل أسرى، في حين قالت الحركة إن الاتفاق يقضي بإنهاء الحرب، وانسحاب إسرائيل، ودخول المساعدات، وتبادل أسرى.