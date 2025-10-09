قال القيادي في حركة حماس خليل الحية، اليوم الخميس، إن على الفلسطينيين تقرير مصيرهم بأنفسهم.

وأضاف الحية: "نعلن اليوم التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب والبدء بتنفيذ وقف دائم لإطلاق النار"، بحسب ما نقلته قناة سكاي نيوز عربية.

وقال الحية إن الاتفاق يتضمن فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين، مشيرا إلى أن الحركة تلقت ضمانات من الوسطاء والإدارة الأمريكية وجميعها تؤكد انتهاء الحرب بشكل كامل.

ووقعت إسرائيل وحركة حماس في وقت سابق اليوم اتفاقا لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين، في المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "سأتوجه لمصر لحضور التوقيع على اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة"، مشيرا إلى أنه "سيكون هناك مراسم توقيع في مصر على اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة".

وأضاف ترامب: "تمكنا أمس من إنهاء الحرب في قطاع غزة وكانت عملية معقدة وسنسعى للإفراج عن الرهائن"، موضحا أن "الرهائن سيُطلق سراحهم يوم الإثنين أو الثلاثاء"، بحسب قناة سكاي نيوز عربية.

وتابع: "أنهينا الحرب في قطاع غزة وأعتقد أنه سيكون هناك سلام دائم." وقال ترامب: "سنشرف على إعادة إعمار قطاع غزة بمساعدة عدد من البلدان".

ونقلت قناة سكاي نيوز عربية عن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إعلانه أن ترامب سيتوجّه إلى مصر الأسبوع المقبل.