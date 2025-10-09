ماستانتونو: ميسي وبيلينجهام الأفضل في العالم حاليا

تحدث اللاعب الدولي الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو، لاعب ريال مدريد حول وشم ميسي وارتداء رقم 10 مع منتخب الأرجنتين الأول.

وقال ماستانتونو في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو: أنا من مشجعي ريفربليت، انضممت إلى أكبر نادي في العالم، وهو أفضل ما يمكن أن تجربه في كرة القدم.. لم أتوقع ذلك لكنني أستمتع به حقًا".

وعن وشم ميسي، قال فرانكو ماستانتونو: "أحتفظ بتاريخ محفور في ذاكرتي وهو 18 ديسمبر 2022 يوم نهائي كأس العالم في قطر للمنتخب الوطني".

وأضاف: "وجود ميسي كزميل في منتخب الأرجنتين هو أفضل شيء حدث لي على الإطلاق، لطالما أعجبت به، يستطيع ليو تمييزك بمجرد الوقوف والنظر لك".

وتابع: "إنه أفضل مدرب يمكنك الحصول عليه في الملعب، من السهل اللعب معه، أحاول فقط مراقبته وفهم ما يفعله لأتمكن من مواكبة تحركاته، عليك أن تكون سريع البديهة لكنه يجعلك تفهم".

وعن ارتداء رقم 10، قال: "شيء لا يُصدق، وكما أقول دائمًا فإن ارتداء رقم 10 الخاص بـ ليو، وهو الرقم الذي ارتداه مارادونا أيضًا، هو الأفضل، لم أتوقعه كان شيئًا فريدًا".

وأكمل: "في كل مرة أرى فيها صورةً لي وأنا أرتدي ذلك القميص، أشعر بعاطفة جياشة، دخلت غرفة الملابس وذهبت إلى غرفة 21 ورأيت اسمي بجانب جوليان، فظننت أنهم يعبثون بي، لقد كانت لحظة فريدة من نوعها".

وأتم فرانكو ماستانتونو تصريحاته قائلًا: "اللاعبين الأفضل في العالم حاليًا؟ ميسي لأنه الأفضل بلا شك، ثم جود بيلينجهام، يمكنك أن ترى أنه لاعب مختلف في كل حصة تدريبية، ثم هناك جوليان ألفاريز الذي استمتعت به كمشجع لريفربليت، وهو الآن يلعب مع المنتخب، إنه قادم من فوز ساحق علينا في ديربي مدريد، إنه من أفضل اللاعبين في العالم".