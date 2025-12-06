برلين: ميرتس يشارك في مشاورات زيلينسكي في لندن حول مفاوضات السلام

أكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفان كورنيليوس، أن المستشار الاتحادي فريدريش ميرتس في المشاورات التي سيجريها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة البريطانية لندن بعد غد الاثنين حول الخطوات التالية في الحرب الأوكرانية.

وجاءت تصريحات كورنيليوس، اليوم السبت، في الوقت الذي يقوم فيه ميرتس بجولة في الشرق الأوسط تشمل الأردن وإسرائيل.

وكانت وكالة "برس أسوسييشن" البريطانية بي إيه، ذكرت في تقرير اليوم، أن من المتوقع أن يصل زيلينسكي إلى لندن بعد غد الاثنين للتشاور مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بشأن الخطوات المقبلة في الحرب الأوكرانية، وقالت إن هذه المشاورات ستدور حول حالة المفاوضات حول خطة السلام.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أيضا أنه سيشارك في هذا الاجتماع.

وتعتزم الولايات المتحدة وأوكرانيا، مواصلة محادثاتهما اليوم بشأن سبل إيجاد حل للصراع الدائر بين موسكو وكييف، وكانت هذه المحادثات بدأت في ولاية فلوريدا الأمريكية أول أمس الخميس.

وأفاد الجانب الأمريكي بأن الطرفين اتفقا على أن إنهاء الحرب يعتمد على استعداد روسيا للسلام.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، أجريا يوم الثلاثاء الماضي،. محادثات في موسكو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وطرحا المقترحات الأمريكية لإنهاء الحرب.