قائد شرطة أمريكي يطارد آخر سجين ضمن 3 فروا من سجن في لويزيانا

تطارد السلطات الأمريكية، اليوم السبت، آخر سجين من أصل ثلاثة سجناء فروا من سجن في لويزيانا بعد إزالة كتل خرسانية من جدار متداع.

وقال بوبي جيه جويدروز، قائد شرطة أبرشية سانت لاندري، في بيان: "نفضل أن يسلم نفسه بسلام، لكن لن يهدأ لنا بال حتى يتم القبض عليه".

وقال الميجور مارك لوبلانك، المتحدث باسم قائد الشرطة، إن المحققين وضباط فرقة التدخل السريع كانوا يتتبعون الخيوط اليوم بحثا عن كيث إيلاي "24 عاما" الذي ظل طليقا بعد ثلاثة أيام من فراره هو وسجينين آخرين من سجن الأبرشية في جنوب غرب لويزيانا.

وكان قد تم الزج بإيلاي في السجن بتهمة القتل من الدرجة الثانية.

وألقي القبض على أحد الهاربين، ويدعى جوناثان جيفون جوزيف "24 عاما"، أمس الجمعة بعد مطاردة قصيرة.

وذكر لوبلانك، أن المحققين عثروا على جوزيف، المسجون بتهمة الاغتصاب وجرائم أخرى، مختبئا في منزل، بناء على معلومة سرية.

وقال لوبلانك، إن جوزيف ركض إلى مخزن قريب حيث استسلم بعد أن حوصر.