ثمن خليل الحية، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، الصمود الأسطوري لأهالي غزة، قائلا: «لقد وقف العالم مذهولا أمام ما بذلتموه من عطاء وتضحية وثبات وصبر واحتساب، فوقفتم كالجبال الرواسي لم تلن لكم قناة ولم تفتر لكم عزيمة وقاومتم القتل فيكم وصبرتم على الجوع والنزوح وفقدان الأهل والأحبة وخسارة البيوت والأموال، وعلوتم عندما هان كل شيء».

وأشاد خلال كلمة بمناسبة ذكرى السابع من أكتوبر، مساء اليوم، بتضحيات «مفجري الطوفان» الذين استشهدوا، وعلى رأسهم إسماعيل هنية، وصالح العاروري، ويحيى السنوار، ومحمد الضيف، وبطولات رجال المقاومة الذين قاتلوا من نقطة صفر كالطود العظيم أمام دبابات الاحتلال وأفشلوا مخططات العدو.

وتابع: «كما كنتم رجالًا في القتال، كان إخوانكم رجالا على طاولة المفاوضات، واضعين مصلحة شعبنا وحقن دمائه نصب أعيننا منذ اللحظة الأولى للمعركة، غير أن هذا العدو المجرم ماطل وارتكب المجازر تلو المجازر، وأجهض جهود الوسطاء المحاولة تلو المحاولة، وعندما بدأنا وقفًا لإطلاق النار في السابع عشر من يناير الماضي، سرعان ما انقلب على الاتفاق ليؤكد سياسته الدائمة بخرق الاتفاقات ونقض العهود واختلاق الأكاذيب».

وأكد أن حماس واصلت التفاوض بإيجابية، وتعاملت بمسئولية عالية مع خطة الرئيس الأمريكي، مضيفا أننا «نعلن اليوم التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب والعدوان على شعبنا، والبدء بتنفيذ وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال، ودخول المساعدات، وفتح معبر رفح في الاتجاهين، وتبادل الأسرى حيث سيتم إطلاق سراح 250 من الأسرى الفلسطينيين الأبطال من الذين حكموا بالمؤبد، بالإضافة إلى 1700 من الأسرى من أبناء قطاع غزة الذين تم اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر، وتسلمنا ضمانات من الإخوة الوسطاء ومن الإدارة الأمريكية، مؤكدين جميعًا أن الحرب انتهت بشكل تام».

ووجه الحية شكره للوسطاء في مصر وقطر وتركيا، قائلا: «نتقدم بالتقدير العميق للإخوة الوسطاء في جمهورية مصر العربية ودولة قطر وتركيا»، بالإضافة إلى «شركاء الدم والمعركة» في اليمن ولبنان والعراق وإيران، وكل أحرار العالم الذين تضامنوا مع غزة في مسيرات مليونية.

واختتم كلمته قائلا: «عامان وغزة تصنع المعجزات وحيدة، وتدافع عن القدس والأقصى، وتؤكد أن غزة محرمة على أعدائها، ورجالها لا ينكسرون».