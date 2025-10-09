 مصدر عسكري إسرائيلي: الهجوم على غزة اليوم جاء بموافقة رئيس الأركان - بوابة الشروق
الخميس 9 أكتوبر 2025 11:30 م القاهرة
مصدر عسكري إسرائيلي: الهجوم على غزة اليوم جاء بموافقة رئيس الأركان

القدس - الأناضول
نشر في: الخميس 9 أكتوبر 2025 - 10:56 م | آخر تحديث: الخميس 9 أكتوبر 2025 - 10:56 م

قال مصدر عسكري إسرائيلي لهيئة البث الرسمية، مساء الخميس، إن الهجوم الذي نفذه الجيش في مدينة غزة اليوم جرى بموافقة رئيس الأركان إيال زامير.

جاء ذلك تعليقا على هجوم موسع استهدف منزلا في حي الصبرة بمدينة غزة، أوقع 4 شهداء وأكثر من 40 شخصا عالقا تحت الأنقاض، وذلك بالتزامن مع بدء اجتماع للحكومة للمصادقة على اتفاق وقف إطلاق النار.

وادعى المصدر العسكري الإسرائيلي أن المبنى الذي تم استهدافه "شهد نشاطات معادية ضد قوات الجيش".

من جانبها، نقلت قناة "12" العبرية الخاصة، عن مصدر عسكري آخر قوله إن "الهجوم لم يكن في إطار عملية اغتيال".

وفي السياق ذاته، ادعت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن الهجوم "استهدف اثنين من نشطاء حماس ردا على مواصلة مقاتلين منها مهاجمة الجيش".


