ثلاثي الأهلي يروج لكرة كأس العالم 2026

قام محمود حسن تريزيجيه ومحمد الشناوي ومحمد هاني، ثلاثي الفريق الأول بالنادي الأهلي ومنتخب مصر بالترويج لكرة كأس العالم 2026، المُقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك.

ونشر النادي الأهلي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ظهر خلاله محمود حسن تريزيجيه ومحمد هاني وهما يداعبان كرة "تريوندا"، الخاصة بمباريات بطولة كأس العالم 2026.

كما نشرت حسابات النادي الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي عدة صور لمحمود حسن تريزيجيه ومحمد الشناوي ومحمد هاني، بصحبة كرة النسخة القادمة من بطولة كأس العالم القادمة.

وكان النادي الأهلي قد أعلن الأسبوع الماضي عن كرة بطولة كأس العالم 2026، تحت اسم "تريوندا"، أي 3 موجات، في إشارة لإقامة المونديال القادم بـ 3 دول مختلفة هي الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك.