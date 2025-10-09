ستيف ويتكوف: اتفاق وقف الحرب في غزة لم يكن ممكنا دون مصر

أعرب الوفد الأمريكي المشارك في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، عن امتنانه العميق للدور المصري المحوري في جهود وقف إطلاق النار.

ووجه ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال استقباله بقصر الاتحادية، قائلا: «شكرا لكم أولا، ونحن نبارك لوجودنا هنا معكم».

وأضاف: «إنها واحدة من تلك اللحظات البالغة الأهمية في الحياة عندما يمكننا جميعًا أن نجتمع ونفعل شيئًا جيدًا للعالم، ونأمل في تحقيق الاستقرار، وإنقاذ الكثير من الأرواح، والوصول إلى سلام دائم».

وأشاد بدور جهاز المخابرات العامة المصرية في التوصل إلى الاتفاق، قائلا: «نحن نعمل مع فريق هائل ومدهش، ولا يمكن لنا لننجز الكثير من دون إرادتكم، ومهارة فريقكم، لولاكم لم نكن لننجز الاتفاق، وأنا أشكركم».

وأكد أن الرئيس ترامب متحمس جدا للقدوم إلى مصر في الأسبوع المقبل ولقاء الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن ذلك من دواعي شرفه وسروره.

من جانبه، وجه جاريد كوشنر، الشكر للرئيس السيسي والفريق المصري على إنجاز الاتفاق، قائلا إن: «هذا الاتفاق كان مهما للرئيس ترامب»، مضيفا: «لقد كان هذا فصلا قاتمًا جدًا في المنطقة، شهدنا الكثير من المعاناة، وآمل أن نتمكن مما أنجزناه خلال الأشهر القليلة الماضية، ليس فقط لإنهاء الحرب، ولكن للعمل على تقارب دول المنطقة، لأن شعوب المنطقة تستحق حياة والعيش بسلام».

واختتم كوشنر حديثه، مشيرا إلى مرونة الجانب الإسرائيلي، قائلا: «بعض التفاهمات التي أجريناها مع إسرائيل، ورئيس الوزراء نتنياهو كان مرنًا وقدم بعض المخاطر والتنازلات لأنهم أرادوا إنهاء هذا المشهد وإعادة المحتجزين، وبدء فصل جديد ومشرق للشرق الأوسط».