المفوض العام لأونروا: إسرائيل تمنعنا من إدخال الغذاء إلى غزة منذ أكثر من 5 أشهر

قال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» إن الوكالة الأممية، على غرار منظمات غير حكومية أخرى، لا تزال «ممنوعة من إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة منذ أكثر من 5 أشهر».

وأضاف عبر حسابه على منصة «X» قبل قليل : «مخازننا في مصر والأردن مليئة بالأغذية والأدوية والمستلزمات الصحية بما يكفي لملء 6000 شاحنة».

واختتم بتأكيد انضمام الأونروا إلى صوت المنظمات غير الحكومية الأخرى للسماح بدخول المساعدات الإنسانية التي تديرها منظومة الأمم المتحدة، قائلا: «نحن ننضم إلى المنظمات غير الحكومية في الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة، والسماح بدخول المساعدات التي تديرها منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك الأونروا».

وفي يناير الماضي، دخل الحظر الإسرائيلي المفروض على الوكالة الأونروا، حيز التنفيذ، لتُمنع الوكالة من العمل في غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية.

ويرتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر، حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، خلفت حتى الآن 61 ألفا و776 شهيدا فلسطينيا و154 ألفا و906 جرحى، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 239 شخصا، بينهم 106 أطفال.