ماذا دار في اجتماع رئيس الموساد ووزير الخارجية التركي؟

ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم"، اليوم الخميس، أن رئيس الموساد دادي برنياع، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، التقيا في قطر، وبحثا الوضع في محافظة السويداء في سوريا.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية، أن رئيس الموساد أجرى مناقشاتٍ حول صفقةٍ في غزة خلال زيارته لقطر. ووفقًا لتقرير عربية شارك الوزير التركي في محادثاتٍ مع برنياع، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

كما أكدت التقارير أن رئيس الموساد أكد اهتمام إسرائيل بصفقةٍ شاملة، أو المضي قدمًا في السيطرة على غزة بالكامل خلال أسابيع.

وقال فيدان إن "هناك جهات لا تريد الاستقرار" لسوريا، واتهم إسرائيل "بالسعي لإضعافها وزعزعة استقرارها وزرع الفوضى فيها".

وأضاف: "إسرائيل أحد الأطراف الفاعلة في الصورة القاتمة التي انكشفت في أحداث السويداء".

وفي وقت سابق، قال مصدر في وزارة الدفاع التركية إن بلاده ستزود سوريا بأنظمة أسلحة ووسائل لوجيستية بموجب اتفاق تعاون عسكري تم توقيعه أمس الأربعاء، مضيفا أن أنقرة ستدرب الجيش السوري أيضا على استخدام هذه المعدات إذا لزم الأمر.

وردا على أسئلة صحفيين حول مستجدات الأوضاع بسوريا، في إطار إحاطة إعلامية جرت اليوم الخميس، بمقر الدفاع التركية، جدد المصدر دعم بلاده لوحدة سوريا السياسية وسلامة أراضيها، وأكد أهمية دعوات الحكومة السورية إلى "دولة واحدة وجيش واحد".

وقال المصدر: "تستهدف المذكرة التنسيق والتخطيط للتدريب والتعاون العسكري، وتقديم الاستشارات وتبادل المعلومات والخبرات، وضمان شراء المعدات العسكرية وأنظمة الأسلحة والمواد اللوجيستية والخدمات ذات الصلة".