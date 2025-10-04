سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه بناءً على البيان الصادر عن حركة حماس، فهو يعتقد أن الحركة مستعدون لسلام دائم.

وأضاف في تغريدة عبر منصة تروث سوشيال: «على إسرائيل أن توقف قصف غزة فورًا، حتى نتمكن من إخراج الرهائن بأمان وسرعة في الوقت الحالي، من الخطير جدًا القيام بذلك».

وتابع: «نحن نناقش بالفعل تفاصيل يجب الاتفاق عليها. الأمر لا يتعلق بغزة فحسب، بل يتعلق بالسلام الذي طال انتظاره في الشرق الأوسط».

وكانت حركة حماس، قد أعلنت موافقتها على الإفراج عن جميع الأسرى وفق صيغة مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت حركة حماس، في نص ردها على الوسطاء، إنها تقدر الجهود العربية والإسلامية والدولية وجهود الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الداعية إلى وقف الحرب على قطاع غزة وتبادل الأسرى ودخول المساعدات فوراً ورفض احتلال القطاع ورفض تهجير الشعب الفلسطيني منه.

وأضافت حماس: «تعلن الحركة عن موافقتها على الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح الرئيس ترامب ومع توفير الظروف الميدانية لعملية التبادل».

وأضافت: «تؤكد الحركة استعدادها للدخول فوراً من خلال الوسطاء في مفاوضات لمناقشة تفاصيل ذلك.»

وجددت الحركة موافقتها على تسليم إدارة قطاع غزة لهيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط) بناءً على التوافق الوطني الفلسطيني واستناداً للدعم العربي والإسلامي.