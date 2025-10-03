قال الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الأراضي الغارقة والتي غمرتها المياه ببعض المحافظات تُصنف ضمن «أراضي طرح النهر»، مؤكدا أنها تشكل جزءًا لا يتجزأ من مجرى نهر النيل.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «90 دقيقة» المذاع عبر فضائية «المحور» إلى أن الدولة تسعى للاستفادة القصوى من الموارد المائية المتاحة لخدمة القطاع الزراعي، لا سيما في ضوء التوسع المستمر في المساحات المزروعة، بالإضافة إلى استخدام وسائل الري والتقنيات الحديثة.

وأوضح أن الدولة تستهدف زيادة الرقعة الزراعية 3 ملايين فدان جديدة، تشمل 2.2 مليون فدان في مشروع الدلتا الجديدة، إلى جانب 500 ألف فدان في شمال وجنوب سيناء.

وأضاف أن زراعة هذه الأراضي الصحراوية تتطلب تقنيات حديثة، تشمل الاعتماد على مصادر مياه متنوعة كالمياه الجوفية ومحطات معالجة الصرف الزراعي.

وأشار إلى استخدام بذور وأصناف جديدة جرى استنباطها في المراكز البحثية المصرية، تتميز بقدرتها على تحمل الملوحة والجفاف، بالإضافة إلى كونها سريعة النضج والإنتاجية وغير شرهة لاستهلاك المياه.

وأكد أن وزارة الزراعة تمتلك أكثر من 10 آلاف باحث وباحثة يعملون بجد لصالح الدولة؛ من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرا إلى مسئولية وزارة التموين والزراعة وجهاز مستقبل مصر، عن تحقيق الأمن الغذائي للمصريين، بالتعاون مع المستثمرين وصغار المزارعين.