النقل تواصل حملة سلامتك تهمنا: سلوكيات خاطئة على قضبان السكك الحديدية تهدد الأرواح وتكبد خسائر

واصلت وزارة النقل حملتها "سلامتك تهمنا" للتوعية من السلوكيات السلبية عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية والتي تؤدي إلى أضرار كبيرة، مناشدة المواطنين المشاركة معها في التوعية من مخاطر السلوكيات السلبية التي يرتكبها البعض عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية، والتي تتسبب في أضرار للركاب وسائقي القطارات وتعرض حياتهم للخطر وأضرار في جرارات وعربات القطارات.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الجمعة، إن من أبرز هذه السلوكيات التي تعرض حياة الركاب للخطر وتعطل مسير القطارات هي اقتحام المزلقانات او السير عكس الاتجاه اثناء غلقها، وإقامة المعابر غير القانونية على شريط السكة الحديد وشد فرامل الهواء أثناء سير القطار وإلقاء القمامة على القضبان.

بالإضافة إلى ركوب القطارات في أماكن غير مخصصة مثل التسطيح أعلى القطارات أو الركوب بين فواصل العربات، وكذلك قيام بعض الأطفال بقذف القطارات بالحجارة مما يؤدي إلى وقوع اصابات بين الركاب والسائقين.

وناشدت الوزارة ممثلة في هيئة السكك الحديدية المواطنين المشاركة بجدية في التوعية بمخاطر هذه السلوكيات السلبية التي تتسبب في أضرار للركاب وسائقي القطارات، وتعرض حياتهم للخطر وتلحق خسائر بالجرارات والعربات.