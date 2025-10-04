ترامب يستعد للتعليق على رد حماس بشأن خطة غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نشرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، الجمعة، صورة تظهر الرئيس دونالد ترامب وهو داخل المكتب البيضاوي استعدادًا للتعليق على ما اعتبرته أنه قبول حركة حماس بخطته بشأن وقف الحرب في قطاع غزة.

وقالت ليفيت عبر منصة "إكس": "خلف الكواليس داخل المكتب البيضاوي: الرئيس ترمب يرد على قبول حماس خطته بشأن السلام"، بحسب موقع الشرق الاخباري.

وكانت حركة حماس، قد أعلنت موافقتها على الإفراج عن جميع الأسرى وفق صيغة مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت حركة حماس، في نص ردها على الوسطاء، إنها تقدر الجهود العربية والإسلامية والدولية وجهود الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الداعية إلى وقف الحرب على قطاع غزة وتبادل الأسرى ودخول المساعدات فوراً ورفض احتلال القطاع ورفض تهجير الشعب الفلسطيني منه.

وأضافت حماس: «تعلن الحركة عن موافقتها على الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح الرئيس ترامب ومع توفير الظروف الميدانية لعملية التبادل».

وأضافت: «تؤكد الحركة استعدادها للدخول فوراً من خلال الوسطاء في مفاوضات لمناقشة تفاصيل ذلك.»

وجددت الحركة موافقتها على تسليم إدارة قطاع غزة لهيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط) بناءً على التوافق الوطني الفلسطيني واستناداً للدعم العربي والإسلامي.