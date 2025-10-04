قطر ترحب بإعلان حماس موافقتها على مقترح ترامب لإنهاء حرب غزة

رحّبت دولة قطر، بإعلان حركة حماس موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، واستعدادها لإطلاق سراح جميع الرهائن، ضمن صيغة التبادل الواردة في المقترح.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في بيان، إن الدوحة تؤكد دعمها لتصريحات الرئيس الأمريكي الداعية للوقف الفوري لإطلاق النار لتيسير إطلاق سراح الرهائن بشكل آمن وسريع وبما يحقق نتائج سريعة توقف نزيف دم الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأشار إلى أن قطر بدأت العمل مع شركائها في الوساطة في مصر بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية على استكمال النقاشات حول الخطة لضمان الوصول لنهاية للحرب.

وكانت حركة حماس، قد أعلنت موافقتها على الإفراج عن جميع الأسرى وفق صيغة مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت حركة حماس، في نص ردها على الوسطاء، إنها تقدر الجهود العربية والإسلامية والدولية وجهود الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الداعية إلى وقف الحرب على قطاع غزة وتبادل الأسرى ودخول المساعدات فوراً ورفض احتلال القطاع ورفض تهجير الشعب الفلسطيني منه.

وأضافت حماس: «تعلن الحركة عن موافقتها على الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح الرئيس ترامب ومع توفير الظروف الميدانية لعملية التبادل».

وأضافت: «تؤكد الحركة استعدادها للدخول فوراً من خلال الوسطاء في مفاوضات لمناقشة تفاصيل ذلك.»

بعد ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه بناءً على البيان الصادر عن حركة حماس، فهو يعتقد أن الحركة مستعدون لسلام دائم.

وأضاف في تغريدة عبر منصة تروث سوشيال: «على إسرائيل أن توقف قصف غزة فورًا، حتى نتمكن من إخراج الرهائن بأمان وسرعة في الوقت الحالي، من الخطير جدًا القيام بذلك».

وتابع: «نحن نناقش بالفعل تفاصيل يجب الاتفاق عليها. الأمر لا يتعلق بغزة فحسب، بل يتعلق بالسلام الذي طال انتظاره في الشرق الأوسط».