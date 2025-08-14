 بن غفير يقتحم زنزانة مروان البرغوثي: من يمس شعب إسرائيل سنمحوه - بوابة الشروق
الخميس 14 أغسطس 2025
بن غفير يقتحم زنزانة مروان البرغوثي: من يمس شعب إسرائيل سنمحوه

وكالات
نشر في: الخميس 14 أغسطس 2025 - 11:21 م

اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، زنزانة الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي في قسم العزل الانفرادي بسجن "جانوت" (سجني رامون ونفحة سابقًا).

وهدد بن غفير، الأسير القيادي الفلسطيني تهديدًا مباشرًا بالقول: "لن تنتصروا علينا، من يمس شعب إسرائيل، من يقتل الأطفال، من يقتل النساء… سنقوم بمحوه"، بحسب
المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى.

ومن جهته، قال نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، إن "تهديد بن غفير للقائد مروان البرغوثي في سجنه قمة الإرهاب النفسي والمعنوي والجسدي الذي يمارس ضد الأسرى، وضربا للمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية".

وأضاف الشيخ، في منشور عبر منصة "إكس" أن "هذا يشكل انفلات غير مسبوق في سياسة (دولة) الاحتلال ضد الاسرى الفلسطينيين، مما يتطلب التدخل الفوري للمنظمات والمؤسسات الدولية لحمايتهم".

 

 

