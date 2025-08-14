مسرح السامر يواصل ليالي العرض المسرحي «حب من طرف حامد»

شهد مسرح السامر بالعجوزة ليلة جديدة من ليالي العرض المسرحي "حب من طرف حامد" الذي تقدمه هيئة قصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن فعاليات وزارة الثقافة.

حضر العرض عمرو البسيوني، القائم بأعمال الوكيل الدائم لوزارة الثقافة، والفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، وإيمان حمدي، مدير عام المهرجانات، ولفيف من المبدعين.

العرض من تأليف محمد جمال، وإخراج سهى العزبي، وتُستوحى أحداثه من المسرحية الفرنسية الشهيرة "لعبة الحب والمصادفة" للكاتب بيير دي ماريفو، التي أُعيد تقديمها برؤية جديدة في إطار غنائي استعراضي، يعتمد على تبادل الأدوار بين الشخصيات، مما يضفي طابعًا كوميديًّا ومفارقات مشوقة.

"حب من طرف حامد" من بطولة: ميدو عادل، وخالد محروس، وإيهاب عز العرب، ومصطفى محمود، وأحمد سند، وميرال شفيق، ونورهان عبد العزيز، وأميرة عبد الرحمن، وعلي شندي، وأدهم صفوت، وتامر الخطيب.

الألحان والأشعار لمحمد مصطفى، وصمم الديكور محمد جابر، والأزياء رنا عبد المجيد، والاستعراضات رضا كامبا، والماكياج رانيا صابر، والإضاءة أحمد أمين، والمخرج المنفذ محمود بغدادي، ومساعدو الإخراج هم: محمود شوقي، وسلمى سيد، وندى، وإسلام جامبو، ومحمد عز العرب، وأحمد البغدادي.

يُنَفَّذ العرض تحت إشراف الإدارة المركزية للشؤون الفنية، ومن إنتاج فرقة السامر المسرحية، بإدارة محمد النبوي.