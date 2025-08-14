تراجعت البورصة المصرية هذا الأسبوع بنحو 0.7%، إذ انخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 0.65%، وجاء أغلب الهبوط في جلسة الخميس، آخر تعاملات الأسبوع.

شهدت جلسة الخميس توسع عمليات جني الأرباح، ليقترب المؤشر الرئيسي من منتصف المسافة بين مستويي 36 و35 ألف نقطة، متراجعًا 0.8% إلى 35576 نقطة.

كما تسببت عمليات بيع الأربعاء في هبوط المؤشر مجددًا دون 36 ألف نقطة بنسبة 0.41% ليصل إلى 35855.26 نقطة.

وسجلت جلسة الثلاثاء مكاسب طفيفة بنسبة 0.3% أوصلت المؤشر إلى 36003.7 نقطة.

وفي جلسة الإثنين، هبط المؤشر 0.6% إلى 35909 نقاط بعد مكاسب كبيرة تجاوزت 36 ألف نقطة، بينما شهدت جلسة الأحد ارتفاعًا بنسبة 0.84% إلى 36109.77 نقطة.

الأسبوع الماضي، اقتربت المكاسب من 5% بعدما ارتفع المؤشر 4.71% وحقق مستويات قياسية عدة.

ففي جلسة الخميس الماضية، صعد 0.93% إلى 35809.4 نقطة، وفي الأربعاء ارتفع 0.64% إلى 35480.25 نقطة.

كما قفز الثلاثاء بنسبة 1.6% إلى 35245.2 نقطة متجاوزًا 35 ألف نقطة، وبختام هذا الأسبوع تبلغ مكاسب المؤشر منذ بداية العام نحو 19.6%.