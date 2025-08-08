برنامج الأغذية يطالب بالسماح بدخول 100 شاحنة مساعدات يوميا إلى غزة

طالب برنامج الأغذية العالمي، اليوم الجمعة، بضرورة السماح بدخول ما لا يقل عن 100 شاحنة مساعدات يوميا عبر المعابر الشمالية والوسطى والجنوبية إلى قطاع غزة.

كما شدد البرنامج على أهمية تسريع عمليات الموافقة والتصاريح لتحرك هذه الشاحنات داخل القطاع، لضمان إيصال الإغاثة الإنسانية إلى المدنيين المتضررين من العدوان الإسرائيلي، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وفي وقت سابق، صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) على خطة لاحتلال كامل لمدينة غزة، وسط انقسام حاد بين القيادات السياسية والعسكرية.

ووفق موقع "آي 24 نيوز" الإسرائيلي، شهدت الجلسة، التي استمرت أكثر من 6 ساعات، نقاشات حادة بين الوزراء وقادة الجيش، في ظل تباين واسع في الرؤى حول إدارة الحرب وما بعدها، وفقا لما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

وذكر مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، خلال بيان، أن الجيش الإسرائيلي سيبدأ استعداداته للسيطرة على المدينة، على أن يتم إجلاء المدنيين خلال فترة تمتد حتى السابع من أكتوبر المقبل، في خطوة وصفت بأنها رمزية.

كما تنص الخطة على تنفيذ "الاحتلال" بشكل تدريجي، بالتوازي مع استمرار العمليات العسكرية.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في وقت سابق، إن قطاع غزة شهد أعلى معدل شهري لسوء التغذية الحاد لدى الأطفال، إذ سُجّل في يوليو نحو 12 ألف طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية، ودعا المدير العام للمنظمة إلى تقديم كميات أكبر من المساعدات ودون انقطاع عبر جميع الطرق الممكنة.

بدورها، وصفت منظمة أطباء بلا حدود مواقع توزيع المساعدات التي تديرها مؤسسة غزة الإنسانية بأنها باتت بؤرا للقتل الممنهج وإهانة للكرامة الإنسانية، بدلا عن المساعدات الإنسانية.

ودعت المنظمة إلى الوقف الفوري لآلية توزيع مؤسسة غزة الإنسانية، وحثت الدول والجهات المانحة الخاصة على الامتناع عن تمويل ما هو في جوهره فخّ موت.

وذكرت المنظمة أنها استقبلت في مركزين تابعين لها جنوب غزة بالقرب من مواقع توزيع غزة الإنسانية، بين 7 يونيو و24 يوليو الماضيين، 1380 مصابا، استشهد منهم 28.