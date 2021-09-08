 صحة مطروح: بدء العمل بعيادة الخارجية للأمراض الجلدية والتجميل بمستشفى النجيلة المركزي - بوابة الشروق
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صحة مطروح: بدء العمل بعيادة الخارجية للأمراض الجلدية والتجميل بمستشفى النجيلة المركزي

مستشفى النجيلة
مستشفى النجيلة
أحمد سباق
نشر في: الأربعاء 8 سبتمبر 2021 - 12:36 ص | آخر تحديث: الأربعاء 8 سبتمبر 2021 - 12:36 ص

أعلن الدكتورمحمد علي المتولي مدير مديرية الصحة والسكان بمطروح، بدء العمل بعيادة الجلدية والتجميل بمستشفى النجيلة المركزي بداية من غد الأربعاء وحتى يوم ١٦ من شهر سبتمبر الجاري.

وأوضح مدير مديرية الصحة والسكان بمطروح، أنه تم توفير طبيبة إخصائية أمراض جلدية وتجميل بالعيادة الصباحية من الساعة 9 صباحا حتى 2مساء والعيادة المسائية من 5 م حتى 8 م.

ومن المقرر تقديم علاج الأمراض الجلدية والحروق، وعلاج الثعلبة والصدفية والبهاق، وعلاج مشاكل البشرة وحَبّ الشباب وجلسات حقن بلازما للشعر، وعلاج السنط وندبات ما بعد الحروق والجروح.

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