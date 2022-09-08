البيت الأبيض: التغيير في صفقة بريكست قد يضر بزخم التجارة بين واشنطن ولندن

قال البيت الأبيض اليوم الأربعاء إن أي محاولة للتراجع عن القواعد التي تحكم تجارة المملكة المتحدة مع أيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد تضر بفرص إبرام اتفاقية تجارة ثنائية مع الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير قولها إنه "لا يوجد ارتباط رسمي" بين المسألتين، لكنها حذرت حكومة رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس من مثل هذه الخطوة.

وصرحت جان بيير للصحفيين بأن "جهود التراجع عن بروتوكول أيرلندا الشمالية لن تخلق بيئة مواتية، وهذا هو الأساس الذي نتحاور فيه".