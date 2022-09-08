استشهاد شرطي بالحماية المدنية وإصابة آخرين خلال إخماد حريق بالدقهلية

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استشهد فرد شرطة من قوة إدارة الحماية المدنية بالدقهلية وأصيب فردين أثناء أداء واجبهم فى إخماد حريق نشب بمخزن مواد غذائية.

وتمكنت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الدقهلية من السيطرة على حريق نشب بمخزن "غير مرخص" للمواد الغذائية كائن بدائرة مركز شرطة طلخا وإخماده ومنع امتداده للمساكن المجاورة.

وأسفر ذلك عن استشهاد أمين الشرطة أحمد عبد العزيز سليم عبد الله، وكذا إصابة فردين من قوة إدارة الحماية المدنية بالدقهلية وذلك خلال أداء واجبهم أثناء مشاركتهم فى السيطرة على الحريق.

تم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج، وتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.