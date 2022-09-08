زيلينسكي يشيد بتلقيه أخبار جيدة من خطوط المواجهة قرب خاركيف

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ألمح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى النجاح الذي حققته قوات جيشه في هجومها المضاد شرقي البلاد، بالإشار إلى "أخبار سارة من منطقة خاركيف".

وقال زيلينسكي في خطابه عبر الفيديو مساء الأربعاء، إن الأوكرانيين لديهم سبب للفخر بجيشهم.

وأشارت تقارير من مراسلين حربيين روس إلى أن الجيش الأوكراني يتقدم بنجاح منذ الثلاثاء الماضي، قرب من بلدة بالاكليا وأنه استعاد عدة قرى.

واستطرد زيلينسكي قبل كشفه عن أسماء ثلاثة ألوية تميزت بشكل خاص في القتال :"الآن ليس الوقت المناسب لتسمية هذه القرية أو تلك التي رفرف عليها العلم الأوكراني مجددا" .

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وبالمثل، شكر الرئيس الأوكراني لواءين شاركا في الهجوم المضاد الحالي الذي شنه الجيش في منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي: "كل نجاح لجيشنا في أي اتجاه يغير الوضع على طول الجبهة بأكملها لصالح أوكرانيا".