تحدث محمد غرابة مدير الكرة بالمنتخب الوطني، عن عودة لاعبي الأهلي من معسكر المنتخب إلى صفوف فريقهم بعد موافقة روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر.

وقال محمد غرابة في تصريحات عبر فضائية "أون تايم سبورتس": "لاعبو الاهلي عادوا للأهلي بقرار من روي فيتوريا وحده، خصوصا أن الوقت ضيق قبل مباراة السوبر الإفريقي ونتمنى التوفيق للاهلي ".

وأضاف غرابة: "أنا على تواصل دائم مع خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي ونتعاون بشكل مميز، وما حدث لم يكن بسببنا، لكن بسبب أجندة الكاف التي سببت أكثر من أزمة للمنتخب مع الأندية، وهدفنا كان تحقيق مصلحة منتخب مصر وكذلك عدم الإضرار بمصلحة النادي الأهلي".

وأكمل غرابة: "يوم 20 أكتوبر أول المقبل ستنطلق بطولة (السوبر ليج) وسيلعب الأهلي في تنزانيا، بينما سينتهي معسكر المنتخب يوم 17 أكتوبر لكن سنحاول تدارك هذا الأمر منذ البداية".

وعلق غرابة على فوز منتخب مصر أمام إثيوبيا، قائلا: "قدمنا مباراة معقولة وفيتوريا فضل تجربة عدد من اللاعبين، كما أن التحكيم لم يكن في أفضل حالاته خلال اللقاء".

وزاد: "فيتوريا فقد أعصابه وكذلك جميع أفراد الجهاز بسبب التحكيم، لكن الأمور مرت على خير وأنهينا اللقاء لصالحنا في النهاية".

وأتم غرابة: "نتمنى الفوز في مباراة تونس المقبلة ليصبح الانتصار التاسع تواليا للمنتخب مع الجهاز الحالي، كما سيتواجد محمد صلاح بشكل طبيعي أمام نسور قرطاج".