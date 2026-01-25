ويتكوف: المحادثات الأمريكية مع نتنياهو بشأن غزة كانت بناءة وإيجابية

قال مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، إن مباحثات واشنطن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن غزة كانت «بناءة وإيجابية».

وأوضح في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الأحد، أن الوفد الأمريكي ضم: جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، وكبير المستشارين أرييه لايتستون، ومستشار البيت الأبيض جوش جرينباوم.

ولفت إلى أن المناقشات تركزت على التقدم المستمر وخطط تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الـ20 بندا لقطاع غزة، والتي تعمل الولايات المتحدة وإسرائيل على تطويرها بـ«شراكة وثيقة»، بالإضافة إلى قضايا إقليمية أوسع.

وجدد التأكيد أن «الولايات المتحدة وإسرائيل تربطهما علاقة متينة وطويلة الأمد؛ مبنية على التنسيق الوثيق والأولويات المشتركة».

وأضاف: «كانت المناقشات بناءة وإيجابية، حيث اتفق الجانبان على الخطوات المقبلة، وأهمية استمرار التعاون في جميع المسائل الحيوية للمنطقة».

ووصل المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وعضو المجلس التنفيذي لغزة جاريد كوشنر إلى إسرائيل السبت، للقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لإجراء مباحثات حول ملف قطاع غزة الذي أعلنت واشنطن خططا لبنائه.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر أن الزيارة تهدف بشكل رئيسي لمناقشة مستقبل غزة.

في المقابل، نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مصادر مطلعة، قولها إن الاجتماع لم يسر بسلاسة، مشيراً إلى أن مسئولاً إسرائيلياً وجّه انتقادات حادّة لويتكوف عقب انتهاء اللقاء.

وبحسب المصادر، قال المسئول الإسرائيلي، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته: «نأمل إعادة الأسير الإسرائيلي ران غفيلي هذا الأسبوع حتى نتمكن من المضي قدماً».

وفي تصعيد لافت، اتهم المسئول نفسه ويتكوف بمحاولة الدفع نحو وضع «تركيا على الحدود»، في إشارة إلى مخاوف إسرائيلية من توسع الدور التركي في المنطقة.

كما لوّح المسئول الإسرائيلي بإمكانية حدوث مواجهة مع الجانب التركي، محذراً من «خطر ملموس على أمن إسرائيل» في حال تطور هذا المسار.