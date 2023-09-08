الهند تأمل في التوصل لإعلان نهائي مشترك خلال قمة مجموعة العشرين

قبيل انطلاق قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، غدا السبت، تأمل الهند، الدول المضيفة، في أن يتمكن المشاركون في إصدار إعلان نهائي مشترك.

وفي الاجتماعات الوزارية السابقة، اختلفت الصين وروسيا بشأن فقرات تتعلق بالحرب الروسية ضد أوكرانيا، مما يحول دون صدور بيان رسمي مشترك وهو بيان تقليدي يلخص نتائج الاجتماع.

وتتولى الهند حاليا رئاسة مجموعة العشرين.

وقال المفاوض الهندي أميتاب كانت للصحفيين في نيودلهي اليوم الجمعة "لا نزال نعمل من أجل التوصل لتوافق".

وتضم مجموعة العشرين 19 من كبرى اقتصادات العالم بالإضافة للاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، في وقت سابق، إن من الصعب توقع ما إذا كانت دول مجموعة العشرين ستوافق على إعلان نهائي مشترك يشمل إدانة واضحة لروسيا.

وسيمثل رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج، الرئيس شي جين بينج في القمة، كما سيمثل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الرئيس فلاديمير بوتين.