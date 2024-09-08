 الإسعاف الإسرائيلي يعلن مقتل المصابين الثلاثة في عملية إطلاق النار بالقرب من معبر اللنبي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الإسعاف الإسرائيلي يعلن مقتل المصابين الثلاثة في عملية إطلاق النار بالقرب من معبر اللنبي


نشر في: الأحد 8 سبتمبر 2024 - 11:06 ص | آخر تحديث: الأحد 8 سبتمبر 2024 - 11:06 ص

أعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، صباح الأحد، مقتل المصابين الإسرائيليين الثلاثة في عملية إطلاق النار بالقرب من معبر اللنبي على الحدود مع الأردن، وذلك حسبما أفادته فضائية «الجزيرة»، في خبر عاجل لها.

وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه تلقى تقريرًا عن وقوع حادث إطلاق نار، صباح اليوم الأحد، بالقرب من معبر اللنبي مع الأردن.

من جهتها، أفادت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، بأن الخط الساخن التابع لها في القدس، تلقى بلاغًا الساعة 09:55، عن إصابة شخصين بطلق ناري بالقرب من معبر اللنبي الحدودي.

وأشارت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، إلى أن المسعفين يقدمون العلاج الطبي لمصابين اثنين بجروح خطيرة جراء الحادث.


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