الأمن العام الأردني يعلن إغلاق جسر الملك حسين إثر إغلاقه من الجانب الآخر

أعلنت مديرية الأمن العام، اليوم الأحد، عن إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة السفر إثر إغلاقه من الجانب الآخر لإشعار آخر.

وبحسب قناة «المملكة» الأردنية، أهابت مديرية الأمن العام، بمستخدمي الجسر التقيّد ومتابعة وسائل الإعلام حول أيّ تغيّر في حركة السفر والتي سيعلن عنها أولا بأول.

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية، الأحد، أن الجهات الرسمية باشرت التحقيق في حادثة إطلاق النار التي وقعت على الجانب الآخر من جسر الملك حسين.

وكان الإسعاف الإسرائيلي أفاد بمقتل 3 إسرائيليين في عملية إطلاق النار في (معبر اللنبي - الكرامة في الجانب الفلسطيني) قرب الحدود مع الأردن، فيما أعلن جيش الاحتلال عن مقتل منفذ العملية.

وأشار تلفزيون فلسطين الرسمي، إلى أن الاحتلال أغلق معبر الكرامة في كلا الاتجاهين بعد عملية إطلاق النار أسفرت عن 3 قتلى.