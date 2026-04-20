إيران تستأنف العمل في مطاري الإمام الخميني ومهر آباد بطهران

أعلنت هيئة الطيران الإيرانية، الاثنين، استئناف العمل في مطاري الإمام الخميني ومهر آباد بالعاصمة طهران.

وذكر بيان صادر عن الهيئة أنها أعادت فتح مطاري الإمام الخميني ومهر آباد أمام الرحلات الجوية اعتبارا من الاثنين.

وأكدت أن مطارات أورومية وكرمانشاه وعبادان وشيراز وكرمان ورشد ويزد وزاهدان وكركان وبيرجند ستستأنف رحلاتها اعتبارا من 25 أبريل الحالي.

والأحد، أعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية، أنه سيتم استئناف الرحلات الجوية المدنية في البلاد بشكل تدريجي على 4 مراحل.

ووفق الخطة، سيتم في المرحلة الأولى السماح برحلات الترانزيت، تليها الرحلات في مطارات شرق البلاد.

وفي المرحلة الثالثة سيتم إعادة تشغيل مطاري مهر آباد، والإمام الخميني الدولي في العاصمة طهران، بعد تعرضهما لأضرار كبيرة جراء الهجمات الأمريكية-الإسرائيلية.

وفي المرحلة الأخيرة، ستستأنف الحركة في المطارات بالمناطق الغربية من البلاد.

والسبت، أعلنت إيران إعادة فتح جزء من مجالها الجوي أمام الرحلات.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير الماضي، خلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، ​​​​​​​قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل الجاري، هدنة لأسبوعين بوساطة باكستانية، على أمل إبرام اتفاق ينهي الحرب.

والأحد، أفاد مسئولون في الحكومة الباكستانية للأناضول، بهبوط طائرتين في العاصمة إسلام آباد تقلان "الوفد التمهيدي" قادما من واشنطن للمشاركة في الجولة الثانية من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

ومؤخرا، صرح ترامب، بأنه قد يزور إسلام آباد لتوقيع الاتفاق في حال التوصل إليه، قائلا: "باكستان بلد رائع. إذا تم توقيع الاتفاق في إسلام آباد، فقد أذهب".